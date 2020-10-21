وظائف إدارية وهندسية شاغرة في مجموعة الزامل

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت مجموعة الزامل عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف)، اليوم الأربعاء، عن توفر وظائف إدارية وهندسية شاغرة لذوي الخبرة، للعمل بالشركة والشركات التابعة لها في مدينة الخبر.
وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: سكرتير: درجة البكالوريوس ف يتخصص (إدارة الأعمال) أو ما يعادلها، خبرة لا تقل عن سنتين في منصب السكرتارية، بينما تحتاج إلى المدير الفني: درجة البكالوريوس ف يتخصص (الهندسة المدنية، الهندسة الكهربائية، الهندسة الميكانيكية)، خبرة لا تقل عن 8 سنوات كمدير فني لشركة إنشاءات.
وقالت مجموعة الزامل، أن التقديم متاح بدءًا من اليوم الأربعاء، وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب، وذلك عبر الرابط الإلكتروني التالي:
1- سكرتير من هنــــــــــا .
2- المدير الفني من هنــــــــا .