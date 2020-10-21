الأعداد السابقة للصحيفة

ارتفاع أسعار الذهب في المملكة اليوم

Time منذ ساعتين
Views 1447
ارتفاع أسعار الذهب في المملكة اليوم

وكالات (صدى):
صعدت أسعار الذهب في المملكة اليوم الاربعاء الموافق 21 اكتوبر 2020 ، وذلك خلال التعاملات الصباحية

ووصل سعر الذهب “عيار 24” فى المملكة العربية السعودية لـ 230.22 ريال سعودى مقابل سعره أمس بـ 228.73 ريال سعودى.

وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 201.44 ريال بما يعادل 53.71 دولار.

وبلغ سعر الذهب عيار 18 نحو 172.67 ريال بما يعادل 46.03 دولار.

وجاء سعر الذهب عيار 14 نحو 134.29 ريال بما يعادل 35.80 دولار.

فيما بلغ سعر الذهب عيار 12 نحو 115.11 ريال بما يعادل 30.69 دولار.

وبلغ سعر أوقية الذهب اليوم ، بنحو 7,160 ريال بما يعادل 1,909دولار.

وسجل سعر جنيه الذهب ، نحو 1,612 ريال بما يعادل 429.64دولار.

وجاء سعر كيلو الذهب اليوم، بنحو 230,217 ريال بما يعادل 61,376 دولار.

Time واتساب

أحدث التعليقات

اعبدو
👀 من الضريبة ههههههههه👀
ابو محمد 😎 ✍️
كلام حلو ..
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ...
محمد
لاحول ولاقوة الا بالله ،، وش ذا القلب والله حتى الحيوانات ترأف على صغارها، الله لايبلانا .

أخر الأخبار

بالصور.. شاب ينال شهرته من الصمت والتحديق في الكاميرا عبر «تيك توك»
بالصور.. شاب ينال شهرته من الصمت والتحديق في الكاميرا عبر «تيك توك»
Time منذ 3 دقائق Views 9
بالفيديو.. تحسن ملحوظ في حالة لاعب الأهلي مؤمن زكريا
بالفيديو.. تحسن ملحوظ في حالة لاعب الأهلي مؤمن زكريا
Time منذ 8 دقائق Views 1236
فتاة في دعوى طلاق: حماتي حاولت طعني بالسكين بسبب الغيرة !
فتاة في دعوى طلاق: حماتي حاولت طعني بالسكين بسبب الغيرة !
Time منذ 13 دقيقة Views 143
بالفيديو.. هيونداي تمنح سيارات Elantra تصميم جديد
بالفيديو.. هيونداي تمنح سيارات Elantra تصميم جديد
Time منذ 18 دقيقة Views 1091
آلية المطالبة بالتعويضات للمتضررين من انهيار مواقف برج الخبر
آلية المطالبة بالتعويضات للمتضررين من انهيار مواقف برج الخبر
Time منذ 28 دقيقة Views 1399
خطوات تعديل بيانات السكن في حساب المواطن
خطوات تعديل بيانات السكن في حساب المواطن
Time منذ 33 دقيقة Views 1413
«المسند»: حائل تتصدر قائمة أكثر مدن المملكة برودة (صور)
«المسند»: حائل تتصدر قائمة أكثر مدن المملكة برودة (صور)
Time منذ 39 دقيقة Views 1350
"تتزوجي مليونير شايب" يعود للواجهة من جديد
"تتزوجي مليونير شايب" يعود للواجهة من جديد
Time منذ 43 دقيقة Views 1744
بالفيديو.. والدة سارة الكندري تناشد أمير الكويت: " بنتي شريفة وهناك من يبي راسها"
بالفيديو.. والدة سارة الكندري تناشد أمير الكويت: " بنتي شريفة وهناك من يبي راسها"
Time منذ 48 دقيقة Views 768
وزارة الداخلية تعتزم إنشاء مقرات إقليمية جديدة في 4 مناطق
وزارة الداخلية تعتزم إنشاء مقرات إقليمية جديدة في 4 مناطق
Time منذ 53 دقيقة Views 1748