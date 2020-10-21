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مبيعات الأطعمة والمشروبات تصل إلى 49 مليارًا

Time منذ 33 دقيقة
Views 1188
مبيعات الأطعمة والمشروبات تصل إلى 49 مليارًا

الرياض (صدى):
وصلت مبيعات نقاط البيع وإنفاق المستهلكين بالمملكة منذ بداية العام الحالي حتى 17 أكتوبر ضمن قطاع الأطعمة والمشروبات؛ إلى حوالي 48.83 مليار ريال، بزيادة 69.1% عن الفترة المماثلة من عام 2019 والتي بلغت 28.87 مليار ريال.

وزادت العمليات المنفذة لنقاط البيع منذ بداية 2020 حتى 17 أكتوبر بنسبة 70.8% إلى 2.05 مليار عملية، مقابل 1.2 مليار عملية في 2019 حتى نهاية نفس الفترة، كما بلغت مبيعات نقاط البيع الإجمالية حتى نهاية 17 أكتوبر 269.55 مليار ريال، بزيادة نسبتها 21.6% مقارنة مع قيمتها في الفترة المماثلة من 2019، والبالغة 221.64 مليار ريال.

وانخفضت المبيعات بنسبة 6.4% خلال الفترة من 11 إلى 17 أكتوبر الجاري مقارنة مع الأسبوع السابق؛ فيما تراجعت مبيعات عمليات نقاط البيع الأسبوعية، إلى 6.92 مليارات ريال، مقابل 7.39 مليارات ريال خلال الأسبوع المنتهي في 10 أكتوبر.

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أحدث التعليقات

وسيم ٢٠٠٠
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
زائر
ياليت المرور يبلغ منسوبيه عدم استخدام الجوالات أثناء القيادة !! إدارة فاشلة شاطرة بالتصريحات وفشل في الميدان ..
خالد الغامدي
حديث لايفلح قوم ولوا أمرهم امرأه حديث لايصح عن النبي ذكرت ملكة سبأ في القرآن وكانت حكيمه في قومها أحاديث البخاري ومسلم تتناقض مع القرآن الكريم وتسي لله والرسول وكلها أكاذيب ماخوذه من اليهود
ابو وليد
عالمي ابو خرقه مانبي قوميز يا خذ هداف الدوري ولا يهمنا طول تاريخ الدوري الهلال ياخذ البطوله وهداف الدوري ياخذه لاعب من فريق آخر -- الهداف مجد للاعب وليس للنادي
تعليق
ونظرا لاعتراض الجار تم التنازل له عن أمتار من الأرض من اعطاكم الحق بالتنازل

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