مبيعات الأطعمة والمشروبات تصل إلى 49 مليارًا

الرياض (صدى):
وصلت مبيعات نقاط البيع وإنفاق المستهلكين بالمملكة منذ بداية العام الحالي حتى 17 أكتوبر ضمن قطاع الأطعمة والمشروبات؛ إلى حوالي 48.83 مليار ريال، بزيادة 69.1% عن الفترة المماثلة من عام 2019 والتي بلغت 28.87 مليار ريال.
وزادت العمليات المنفذة لنقاط البيع منذ بداية 2020 حتى 17 أكتوبر بنسبة 70.8% إلى 2.05 مليار عملية، مقابل 1.2 مليار عملية في 2019 حتى نهاية نفس الفترة، كما بلغت مبيعات نقاط البيع الإجمالية حتى نهاية 17 أكتوبر 269.55 مليار ريال، بزيادة نسبتها 21.6% مقارنة مع قيمتها في الفترة المماثلة من 2019، والبالغة 221.64 مليار ريال.
وانخفضت المبيعات بنسبة 6.4% خلال الفترة من 11 إلى 17 أكتوبر الجاري مقارنة مع الأسبوع السابق؛ فيما تراجعت مبيعات عمليات نقاط البيع الأسبوعية، إلى 6.92 مليارات ريال، مقابل 7.39 مليارات ريال خلال الأسبوع المنتهي في 10 أكتوبر.