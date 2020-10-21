نيكولاس لوديرو على رادار الهلال

ماجد محمد (صدى):
كشفت تقارير صحافية، اليوم الأربعاء، أنّ نادي الهلال أبدى اهتمامًا بالتعاقد مع لاعب الوسط الأوروغوياني "نيكولاس لوديرو" لاعب نادي سياتل ساوندرز الأمريكي.
وأوضحت التقارير، أنه بحسب المعلومات المتوفرة لم يصل عرضًا رسميًا من الهلال إلى اللاعب حتى الآن، ولكنه مرشح بقوة للرحيل عن صفوف فريقه سياتل ساوندرز خاصة مع قرب نهاية عقده مع الفريق والذي يتبقى فيه موسم واحد فقط.
وكان لوديرو قد لعب دورًا بارزًا مع سياتل منذ التعاقد معه في 2016، وهو قد يكون أحد التعاقدات البارزة في تاريخ الدوري الأمريكي، بعدما تمكن من قيادة سياتل إلى نهائيات دوري MLS ثلاث مرات، وكأس MLS.