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مرضى السكري بإيران في خطر وروحاني " لا حياة لمن تنادي "

Time منذ ساعة
Views 1682
مرضى السكري بإيران في خطر وروحاني " لا حياة لمن تنادي "

طهران (صدى):
وجه إيرانيون أمس الثلاثاء، انتقادات واسعة لحكومة بلادهم، بسبب نقص علاج الأنسولين في البلاد.

وأعرب مرضى السكري في إيران عن قلقهم إذ مرت ثمانية أشهر على نفاد أقلام الأنسولين في الصيدليات.

وكان مئات المختصين قد وجهوا رسالة إلى الرئيس الإيراني حسن روحاني يقولون فيها إنه ”على الرغم من مراسلات جمعيات مرض السكري مع البنك المركزي ووزارة الصحة حول النقص الحاد في شرائط اختبار الجلوكوز وأقلام الأنسولين، فإن كبار المسؤولين الإيرانيين لم يفعلوا أي شيء“، مطالبين روحاني بضرورة معالجة الوضع.

وأكد الخبراء أن الحكومة يمكنها توفير الأنسولين المطلوب، لكنها لم تعترف بعد بضرورة توفير الأنسولين كدواء حيوي للغاية.

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أحدث التعليقات

وسيم ٢٠٠٠
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
زائر
ياليت المرور يبلغ منسوبيه عدم استخدام الجوالات أثناء القيادة !! إدارة فاشلة شاطرة بالتصريحات وفشل في الميدان ..
خالد الغامدي
حديث لايفلح قوم ولوا أمرهم امرأه حديث لايصح عن النبي ذكرت ملكة سبأ في القرآن وكانت حكيمه في قومها أحاديث البخاري ومسلم تتناقض مع القرآن الكريم وتسي لله والرسول وكلها أكاذيب ماخوذه من اليهود
ابو وليد
عالمي ابو خرقه مانبي قوميز يا خذ هداف الدوري ولا يهمنا طول تاريخ الدوري الهلال ياخذ البطوله وهداف الدوري ياخذه لاعب من فريق آخر -- الهداف مجد للاعب وليس للنادي
تعليق
ونظرا لاعتراض الجار تم التنازل له عن أمتار من الأرض من اعطاكم الحق بالتنازل

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