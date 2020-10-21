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السيرة الذاتية لآمال المعلمي ثاني سفيرة في تاريخ المملكة

Time منذ ساعة
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السيرة الذاتية لآمال المعلمي ثاني سفيرة في تاريخ المملكة

الرياض (صدى):
أدت مساء أمس الثلاثاء، سفيرة المملكة لدى النرويج آمال بنت يحيى المعلمي، عبر الاتصال المرئي القسم أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وبحضور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وحصلت المعلمي على زمالة مركز الدراسات الإسلامية بجامعة أوكسفورد في بريطانيا، وتعمل مساعدة الأمين العام لشؤون المرأة في مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني.

وتشغل المعلمي منصب مدير عام المنظمات والتعاون الدولي في هيئة حقوق الإنسان.

كما أنها مدربة معتمدة من الأكاديمية الدولية للتدريب والتنمية في كندا، ومدربة مدربين في منظمة اليونيسكو لبرنامج الحوار من أجل السلام، ومدربة مدربين في منظمة الكشافة العالمية لبرنامج رسل السلام.

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أحدث التعليقات

ابو عمار
الله يرحمهم ويلهم ذويهم الصبر والسلوان
ابو عمار
مبروك للجميع
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
.M.
يعني مخلص كلامك ايش!؟ هل المرأة أفضل من الرجل أو العكس !؟

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