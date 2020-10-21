جد طفلي نهر دجلة عن سبب طلاق نجله لأمهما: " خائنة "

بغداد (صدى):
كشف كاظم شناو أبو جواد، جد الطفلين الذين ألقتهما أمهما في نهر دجلة بالعراق، تفاصيلا جديدة عن المتهمة.
وقال الجد: " ابني وزوجته انفصلا في شهر أغسطس الماضي، ومنحها حقوقها كلها بعد الطلاق رسميا، واتفقا أن ترى الطفلين مرتين شهريا " مشيرا إلى أن نجله لم يمانع أن تراهما في أي وقت.
وأوضح أن سبب الإنفصال هو خيانة الزوجة، والمحكمة أعطت الحق لنجله لحضانة الطفلين، ما دفعها للانتقام بإغراقهما.
يذكر أن الأم المتهمة هي نسرين جبار سريع، بالغة من العمر 21 عاما، تسللت ليلا، بصحبة طفليها حر ومعصومة، ثم ألقتهما من أعلى الجسر، في جريمة هزت الرأي العام.
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