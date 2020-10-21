مجلس الوزراء يقر تعديلًا على ترتيبات أولاد المواطنة من غير السعودي

الرياض (صدى):
عقد مجلس الوزراء، اجتماعه، أمس الثلاثاء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز.
وأقر المجلس تعديلا على القرار رقم 406 المتعلق بالترتيبات الخاصة بأولاد المواطنة المتزوجة من غير السعودي.
وينص القرار قبل التعديل، على منح أولاد المواطنة السعودية من غير السعودي المقيمون في المملكة الإقامة على كفالة والدتهم، ولها طلب استقدامهم إذا كانوا خارج المملكة للإقامة معها على كفالتها وليس عليهم ملحوظات أمنية.
كما ينص على أن " الدولة تتحمل رسوم إقامة أولاد المواطنة السعودية من غير السعودي، ويسمح لأولادها بالعمل لدى الغير في القطاع الخاص دون نقل كفالتهم، ويعامل أولادها معاملة السعوديين من حيث الدراسة والعلاج، ويحتسبون ضمن نسب السعودة في القطاع الخاص ".
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