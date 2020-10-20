الأعداد السابقة للصحيفة

مجلس الوزراء يقر تعديلًا على ترتيبات أولاد المواطنة من غير السعودي

Time منذ ساعة
Views 1945
مجلس الوزراء يقر تعديلًا على ترتيبات أولاد المواطنة من غير السعودي

الرياض (صدى):
عقد مجلس الوزراء، اجتماعه، أمس الثلاثاء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز.

وأقر المجلس تعديلا على القرار رقم 406 المتعلق بالترتيبات الخاصة بأولاد المواطنة المتزوجة من غير السعودي.

وينص القرار قبل التعديل، على منح أولاد المواطنة السعودية من غير السعودي المقيمون في المملكة الإقامة على كفالة والدتهم، ولها طلب استقدامهم إذا كانوا خارج المملكة للإقامة معها على كفالتها وليس عليهم ملحوظات أمنية.

كما ينص على أن " الدولة تتحمل رسوم إقامة أولاد المواطنة السعودية من غير السعودي، ويسمح لأولادها بالعمل لدى الغير في القطاع الخاص دون نقل كفالتهم، ويعامل أولادها معاملة السعوديين من حيث الدراسة والعلاج، ويحتسبون ضمن نسب السعودة في القطاع الخاص ".

اقرأ أيضًا:

قرارات مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو ناصر
اوكي
ابو ناصر
اوكي
ابو ناصر
طيب
ابو ناصر
لا حوول ولا وقوة الا بالله
ابو ناصر
لا حول ولا قوة الا بالله الله يصبر والديهم

أخر الأخبار

" انتهاكات الحوثي مستمرة " اختطاف وإعدام 3 جنود من قوات الجيش اليمني
" انتهاكات الحوثي مستمرة " اختطاف وإعدام 3 جنود من قوات الجيش اليمني
Time منذ 24 دقيقة Views 1352
رسميًا..الجبرين اتحاديًا بعد 5 مواسم مع النصر
رسميًا..الجبرين اتحاديًا بعد 5 مواسم مع النصر
Time منذ 45 دقيقة Views 1596
بالصور..برج ترامب يتشح باسم منافسه" بايدن "
بالصور..برج ترامب يتشح باسم منافسه" بايدن "
Time منذ 46 دقيقة Views 1541
السفراء المعينون حديثًا يؤدون القسم أمام خادم الحرمين الشريفين
السفراء المعينون حديثًا يؤدون القسم أمام خادم الحرمين الشريفين
Time منذ ساعة Views 1875
مجلس الوزراء يقر تعديلًا على ترتيبات أولاد المواطنة من غير السعودي
مجلس الوزراء يقر تعديلًا على ترتيبات أولاد المواطنة من غير السعودي
Time منذ ساعة Views 1945
هتك عرض طفلة مصرية داخل " حضانة " في ألمانيا
هتك عرض طفلة مصرية داخل " حضانة " في ألمانيا
Time منذ ساعة Views 516
" ضعف الإنترنت " يتسبب في مصرع وإصابة طفلين بعسير
" ضعف الإنترنت " يتسبب في مصرع وإصابة طفلين بعسير
Time منذ ساعة Views 2140
الجيش السوداني يتأهب لمليونية 21 أكتوبر
الجيش السوداني يتأهب لمليونية 21 أكتوبر
Time منذ ساعتين Views 1724
مانشستر يونايتد ينتزع فوزًا صعبًا من سان جيرمان وبرشلونة يسحق فرنسفاروش بخماسية
مانشستر يونايتد ينتزع فوزًا صعبًا من سان جيرمان وبرشلونة يسحق فرنسفاروش بخماسية
Time منذ ساعتين Views 1738
شاهد.. حارس مدرسة بجدة يكمل تعليمه في الـ 55 من عمره : " أحبطوني "
شاهد.. حارس مدرسة بجدة يكمل تعليمه في الـ 55 من عمره : " أحبطوني "
Time منذ ساعتين Views 2257