مانشستر يونايتد ينتزع فوزًا صعبًا من سان جيرمان وبرشلونة يسحق فرنسفاروش بخماسية

وكالات (صدى):
انتزع مانشستر يونايتد الإنجليزي فوزًا ثمينًا من مضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي في الموسم الحالي لدوري أبطال أوروبا بثنائية مقابل هدف وحيد.
وقهر لايبزغ الألماني اسطنبول باشاك شهير التركي بثنائية دون رد على استاد " بارك دو برنس " أو" حديقة الأمراء " في باريس.
وسحق مانشستر يونايتد ضيفه باريس سان جيرمان وتغلب عليه بثنائية مقابل هدف وحيد، كما فاز برشلونة على فرنسفاروش ب5 أهداف مقابل هدف وحيد.
وأسقط يوفنتوس دينامو كييف بثنائية موراتا بدوري أبطال أوروبا، كما خيم التعادل السلبي على مواجهة تشيلسي وأشبيلية في مباراتهما الافتتاحية في المجموعة الخامسة بدوري أبطال أوروبا.