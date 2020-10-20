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منع الرجاء المغربي من السفر لمواجهة الزمالك بعد انتشار كورونا بين لاعبيه

Time منذ 30 دقيقة
Views 1613
منع الرجاء المغربي من السفر لمواجهة الزمالك بعد انتشار كورونا بين لاعبيه

وكالات (صدى):
أعلنت وزارة الصحة المغربية، عن منع فريق الرجاء المغربي من السفر إلى مصر لمواجهة الزمالك، حتى يوم 27 أكتوبر المقبل.

وأجبرت الصحة المغربية الفريق على التواجد في العزل المنزلي بعد تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا بين اللاعبين.

في حين قررت إدارة الرجاء المغربي، تأجيل رحلة الفريق إلى مصر، استعدادا لمواجهة الزمالك في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويذكر أن فريق الرجاء كان سيحضر على متن طائرة خاصة، إلى القاهرة غدا الأربعاء، استعدادا لمواجهة الزمالك في مباراة العودة بنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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أحدث التعليقات

الداهيه
٧٠ مليون ريال.....؟
ابوفهد الحبلاني العنزي
يقولون في واحد بمصر عمره " 40 " عام استخرجو من بطنه سياره فورد جديده موديل 2020بدون دعاميات يادافع البلا هههههههههههههههههههههههههههااااي
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
حلوا
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الحمد لله
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب

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