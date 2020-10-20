الجيش السوداني يتأهب لمليونية 21 أكتوبر

الخرطوم (صدى):
يتأهب الجيش السوداني، قبيل ساعات من مليونية 21 أكتوبر، إذ أغلق مساء الثلاثاء، طرقات رئيسية تؤدي إلى مقر قيادة الجيش بوسط العاصمة الخرطوم.
ونشر الجيش السوداني آليات ثقيلة ومدرعة وأغلق الطرقات بالكتل الخرسانية والأسلاك الشائكة ونشر عناصره على سيارات دفع رباعي.
والمليونية دعا لها تجمع المهنيين وقوى سياسية يسارية ويمينية في آن واحد، لتصحيح مسار الثورة واجراء اصلاحات رئيسة في الحكومة كتشكيل البرلمان وتقديم الجناة في حادثة فض اعتصام القيادة العام الماضي إلى العدالة ومنع رفع الدعم عن السلع الأساسية.
وتشارك الدعوة للخروج مناصرو حزب الرئيس المخلوع عمر البشير " المؤتمر الوطني " وقوى أخرى لإسقاط حكومة رئيس الوزراء حمدوك.