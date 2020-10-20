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الجيش السوداني يتأهب لمليونية 21 أكتوبر

Time منذ 50 دقيقة
Views 1547
الجيش السوداني يتأهب لمليونية 21 أكتوبر

الخرطوم (صدى):
يتأهب الجيش السوداني، قبيل ساعات من مليونية 21 أكتوبر، إذ أغلق مساء الثلاثاء، طرقات رئيسية تؤدي إلى مقر قيادة الجيش بوسط العاصمة الخرطوم.

ونشر الجيش السوداني آليات ثقيلة ومدرعة وأغلق الطرقات بالكتل الخرسانية والأسلاك الشائكة ونشر عناصره على سيارات دفع رباعي.

والمليونية دعا لها تجمع المهنيين وقوى سياسية يسارية ويمينية في آن واحد، لتصحيح مسار الثورة واجراء اصلاحات رئيسة في الحكومة كتشكيل البرلمان وتقديم الجناة في حادثة فض اعتصام القيادة العام الماضي إلى العدالة ومنع رفع الدعم عن السلع الأساسية.

وتشارك الدعوة للخروج مناصرو حزب الرئيس المخلوع عمر البشير " المؤتمر الوطني " وقوى أخرى لإسقاط حكومة رئيس الوزراء حمدوك.

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أحدث التعليقات

استاهل غلاك
ليس هناك تبرير أو عذر مقبول بما فعلته الام عندما رمت اطفالها الصغار في الشارع تحت الشمس وذهبت . حتى لو مش قادره تصرف عليهم فهذا لا يعطيها الحق بما فعلت . الحيوانات أعزكم الله تدافع عن صغارها ولا تذهب وتتركهم وتتنقل وهي شايلتهم في فمها. والاب اذا موجود بالحياه فأين هو ولماذا يتركهم عند هذه الانسانه الغير امينه . ايش اللي حاصل في الدنيا قبل كم يوم قريت خبر مطلقه ألقت اطفالها بالنهر وماتو . لقب الام لا يطلق على امثال هذه المجرمه بحق اطفال ليس لهم ذنب. الام هي نبع الحنان والسعاده وكل شى جميل بهذه الدنيا . الله يرحم امي ويجعل قبرها روض من رياض الجنه وجميع امهات المسلمين
ابوسلطان
ناس تدور على الصحة والعافية وناس تجيهم هروله تدورهم
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب

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