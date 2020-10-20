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تبرئة مواطن صور دورية أمن خلال مشادة

Time منذ 54 دقيقة
Views 1882
تبرئة مواطن صور دورية أمن خلال مشادة

جدة (صدى):
أصدرت دائرة قضائية من 3 قضاة في المحكمة الجزائية بجدة، قرارًا بتبرئة مواطناً من تهمة تصوير دورية آمنية خلال مشادة.

وحكمت المحكمة ببراءة المواطن من التهم، مستندة في حكمها على قاعدة «الأصل براءة الذمة من حقوق الله وحقوق العباد حتى يثبت ما يرفع البراءة»، وفقًا لعكاظ.

وقالت المحكمة في منطوق الحكم: أن المواطن المتهم أقر بتصويره عبر جواله واقعة مشادة كلامية بسبب خلاف، وقصد من التصوير حفظ حقه إذا حدث شيء لاحق، ودلل على ذلك احتفاظه بالمقطع وعدم نشره أو تسريبه.

وأكدت المحكمة في قرارها أنه لم يثبت لها أن المتهم تلفظ أو اعتدى على رجال الأمن لاسيما أن المشادة انتهت بالتنازل عن الحق الخاص.

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أحدث التعليقات

الداهيه
٧٠ مليون ريال.....؟
ابوفهد الحبلاني العنزي
يقولون في واحد بمصر عمره " 40 " عام استخرجو من بطنه سياره فورد جديده موديل 2020بدون دعاميات يادافع البلا هههههههههههههههههههههههههههااااي
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
حلوا
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الحمد لله
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب

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