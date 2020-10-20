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" الأطعمة والمشروبات " من أكثر مشتريات سكان المملكة باستخدام نقاط البيع

Time منذ 36 دقيقة
Views 1440
" الأطعمة والمشروبات " من أكثر مشتريات سكان المملكة باستخدام نقاط البيع

الرياض (صدى):
كشفت مؤسسة النقد العربي السعودي، أن مستويات عمليات نقاط البيع الأسبوعية، تبين من خلالها أنماط الإنفاق لسكان المملكة خلال الفترة من 11 إلى 17 أكتوبر الجاري.

وتبين من البيانات تربع الأطعمة والمشروبات على رأس أوجه نفقات السكان خلال تلك الفترة، بواقع 1.1 مليار ريال أُنفقت في 18.6 مليون عملية.

كما اتضح من البيانات أن المطاعم والمقاهي، بواقع 947 مليون ريال أُنفقت في 19.9 مليون عملية، في حين أن الاتصالات أقل أوجه الإنفاق باستخدام نقاط البيع في هذه الفترة، بواقع 50.6 مليون ريال أُنفقت في 228 ألف عملية.

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أحدث التعليقات

الداهيه
٧٠ مليون ريال.....؟
ابوفهد الحبلاني العنزي
يقولون في واحد بمصر عمره " 40 " عام استخرجو من بطنه سياره فورد جديده موديل 2020بدون دعاميات يادافع البلا هههههههههههههههههههههههههههااااي
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
حلوا
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الحمد لله
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب

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