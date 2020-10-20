شاهد.. حارس مدرسة بجدة يكمل تعليمه في الـ 55 من عمره : " أحبطوني "

جدة (صدى):
استكمل حارس إحدى المدارس في جدة مسيرته الدراسية بعد توقف دام أكثر من 30 عامًا، مما أثار إشادة المواطنين.
وقال حارس المدرسة الذي يُدعى عبدالعزيز الزهراني خلال لقائه في برنامج "الراصد" إنه واجه محاولات إحباط مختلفة، موضحا أن هذه الكلمات كانت تدفعه للثبات على موقفه واستئناف رحلته التعليمية.
وأشار الزهراني الذي حصل على البكالوريوس في سن الـ 55 بعد استئناف رحلته التعليمية التي توقفت قبل 30 عامًا إلى أنه يسعى للعمل في مجال القانون للاستفادة من رحلته التعليمية.
وأبان أن طلب من إدارة التعليم في جدة تحويله إلى قسم الشؤون القانونية، لافتا إلى أنه قدَّم عن طريق منصة " جدارة " للانتقال من بند الأجور إلى الأقسام الإدارية.