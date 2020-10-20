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بالفيديو.. مزارعون إيرانيون يتخلصون من محاصيلهم الزراعية لعدم تمكنهم من توريدها

Time منذ 59 دقيقة
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بالفيديو.. مزارعون إيرانيون يتخلصون من محاصيلهم الزراعية لعدم تمكنهم من توريدها

وكالات (صدى):
أقدم مزارعين إيرانيين على التخلص من محاصيلهم الزراعية التي لم يستطيعوا توريدها للعراق مؤخرًا.

وأظهر مقطع فيديو متداول عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر لحظة تفريغ الشاحنات من المحاصيل الزراعية والقاءها في الطرقات بسبب عدم تمكنهم من بيعها.

وانتشر الفيديو بين النشطاء، الذين اكدوا أن مائتي شاحنة عادت لإيران دون أن تتمكن من بيع المحصول.

من ناحية أخرى، سجلت وزارة الموارد المائية العراقية مؤخرًا انخفاضًا فى كميات المياه القادمة من الأراضى الإيرانية، تسبب بالانقطاع التام فى بعض المناطق العراقية، كما أدى إلى انخفاض منسوب نهرى سيروان والزاب بمعدل 2 متر مكعب فى الثانية.

 

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أحدث التعليقات

الداهيه
٧٠ مليون ريال.....؟
ابوفهد الحبلاني العنزي
يقولون في واحد بمصر عمره " 40 " عام استخرجو من بطنه سياره فورد جديده موديل 2020بدون دعاميات يادافع البلا هههههههههههههههههههههههههههااااي
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
حلوا
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الحمد لله
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب

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