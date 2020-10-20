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عجلان العجلان: مقاطعة المنتجات التركية ستكبد الاقتصاد التركي خسائر بـ20 مليون دولار

Time منذ 27 دقيقة
Views 1504
عجلان العجلان: مقاطعة المنتجات التركية ستكبد الاقتصاد التركي خسائر بـ20 مليون دولار

الرياض (صدى):
كشف رجل الأعمال عجلان العجلان، أن المملكة شريك اقتصادي مهم لأكثر دول العالم، ومن ضمنها تركيا.

وقال العجلان خلال حديثه في برنامج " ياهلا " اليوم الثلاثاء، إن مقاطعة المنتجات التركية سيكون لها تأثير كبير، مشيرًا إلى أن الشركات التركية التي تواصل مع رجال الأعمال وكانت متألمة من هذا العمل.

وأكد أن هناك شركات ومصانع تركية أخبرت رجال الأعمال أنها مهددة بغلق أبوابها ووقف أعمالها بسبب هذه المقاطعة التي ستكبّد الاقتصاد التركي خسائر قد تتجاوز 20 مليون دولارا.

وأضاف : بلدنا وقيادتنا خط أحمر، هذا موقف ندلل عليه اليوم بصفر تعامل م تركيا.. صفر منتج تركي، صفر استثمار تركي، وصفر سياحة في تركيا.

ويذكر أن كثير من الدول العربية شهدت في الفترة الأخيرة دعوات شعبية لمقاطعة البضائع والمنتجات التركية ووقف استيرادها بسبب الخطاب العدائي لإردوغان.

 

 

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أحدث التعليقات

حسين عبدالله الدوسري
خيرت خلق الله،، كل يوم يسوللها هويه وطنيه من كثر العمليات،، لا محاله نهايتك على هالعمليات،، ماتعبتي من طق الشواكيش،
عدو الخونة
صدقت ورب البيت
ابو منى
بالله لا تردون على اي زعيقي كلهم عقولهم ناقصة
حسين عبدالله الدوسري
سوف تسأل امام الله وتعريها امام الدكتور وانشالله نهايه عملياتك ياالهام الفضاله،، أخرتك في قبر مظلم حسبي الله عليك،، ونعم الوكيل، متى التوبه،،
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
حلوا

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