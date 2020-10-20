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"ابن مساعد" يوضح الاستثناء الوحيد للمقاطعة ويدعو لاستبدال البضائع التركية بالمصرية (فيديو)

Time منذ ساعة
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"ابن مساعد" يوضح الاستثناء الوحيد للمقاطعة ويدعو لاستبدال البضائع التركية بالمصرية (فيديو)

الرياض (صدى):
دعا الأمير عبدالرحمن بن مساعد، إلى استبدال البضائع التركية بالبضائع المصرية، بالتزامن مع الحملة الشعبية لمقاطعة المنتجات التركية.

جاء ذلك خلال لقائه ببرنامج "ياهلا"، إذ أكد أن جائحة كورونا أثّرت على اقتصاديات العالم كله، والأتراك ليس حِمل مقاطعة لمنتجاتهم ومع ذلك دفعوا السعوديين إلى مقاطعتهم؛ بسبب سياساتهم الخاطئة ضدها.

وأضاف: " من إيش تشكي البضائع المصرية؟ استبدلوا البضائع التركية بالمصرية".

وأشار إلى أن المقاطعة لا يجب أن تشمل الشركات والمتاجر التي تعتمد على موارد السوق السعودي وتباع منتجاتها داخل السعودية، ولا تذهب أرباحهها لدعم اقتصاد رجب طيب أردوغان.

وتابع: " مثلًا إذا فيه مطعم يقدم مأكولات تركية لكنه يستخدم الموارد المحلية ويبيع للسوق المحلي دون أن يكون له علاقة بالمنتجات التركية، فيجب ألا نقاطعه " .

وأفاد بضرورة شراء البضائع التركية الموجودة في المحلات حاليًا؛ حتى لا يتسبب ذلك في خسارة للتاجر، وهم بالفعل أعلنوا مقاطعتهم للاستيراد من تركيا مستقبلًا، لكن ما استوردوه قبل الحملة فيُمكن شراءه ".

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أحدث التعليقات

حسين عبدالله الدوسري
خيرت خلق الله،، كل يوم يسوللها هويه وطنيه من كثر العمليات،، لا محاله نهايتك على هالعمليات،، ماتعبتي من طق الشواكيش،
عدو الخونة
صدقت ورب البيت
ابو منى
بالله لا تردون على اي زعيقي كلهم عقولهم ناقصة
حسين عبدالله الدوسري
سوف تسأل امام الله وتعريها امام الدكتور وانشالله نهايه عملياتك ياالهام الفضاله،، أخرتك في قبر مظلم حسبي الله عليك،، ونعم الوكيل، متى التوبه،،
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
حلوا

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