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السماح بإصدار رخص فورية للعربات المتنقلة” الفود ترك”

Time منذ ساعة
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السماح بإصدار رخص فورية للعربات المتنقلة” الفود ترك”

الرياض (صدى):
أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية عن السماح بإصدار رخص فورية وبشكل إلكتروني كامل لأصحاب عربات الطعام المتنقة " الفود ترك " عن طريق منصة فرص البلدية، بالإضافة إلى استحداث مواقع جديدة لهذه العربات.

وجاء ذلك خلال اجتماع وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد الحقيل مع ممثلي أصحاب عربات الطعام المتنقلة حول المملكة من الرياض عبر اجتماع بتقنية الاتصال المرئي وبحث المصاعب التي تواجه هذا القطاع والعمل على فرص نموه.

 

ويذكر أن الحقيل قد أشاد بهمة الشباب العاملين في القطاع ، وأبدى التزامه بتشجيع العاملين والعمل على نمو هذا القطاع إيمانًا برؤية سمو ولي العهد في استثمار الطاقات الشبابية.

وفي وقت سابق ضمن زيارات وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد الحقيل لمناطق المملكة في منطقة عسير، وأثناء مروره بإحدى عربات البيع المتنقلة "فود ترك" استوقفه أحد البائع الذي شرح له متطلباته تطور هذا القطاع، حيث وعده الوزير بالبحث في الموضوع

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أحدث التعليقات

حسين عبدالله الدوسري
خيرت خلق الله،، كل يوم يسوللها هويه وطنيه من كثر العمليات،، لا محاله نهايتك على هالعمليات،، ماتعبتي من طق الشواكيش،
عدو الخونة
صدقت ورب البيت
ابو منى
بالله لا تردون على اي زعيقي كلهم عقولهم ناقصة
حسين عبدالله الدوسري
سوف تسأل امام الله وتعريها امام الدكتور وانشالله نهايه عملياتك ياالهام الفضاله،، أخرتك في قبر مظلم حسبي الله عليك،، ونعم الوكيل، متى التوبه،،
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
حلوا

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