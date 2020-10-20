كشف نسبة الضريبة المضافة على قيمة السلع المستوردة

الرياض (صدى):
أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل، نسبة الضريبة المضافة على قيمة السلع المستوردة إلى المملكة العربية السعودية.
وقالت الزكاة والدخل في تصريح لها أن ضريبة القيمة المضافة تضاف على قيمة السلع المستوردة إلى المملكة العربية السعودية بنسبة 15%.
جاء ذلك بعد تلقى حساب العناية بعملاء هيئة الزكاة والدخل استفسار من أحد المستفيدين قائلًا أنه قام بشراء نظارات شمسية من موقع إلكتروني بريطاني، وتفاجأ بإصدار فاتورة للقيمة المضافة رغم أن النظارات الشمسية والطبية معفاة من ضريبة القيمة المضافة.
ومن ناحية أخرى، أعلنت الهيئة عن ضبط 20 مخالفة ضريبية خلال جولات تفتيشية على 50 منشأة في قطاع الذهب والمجوهرات بالتعاون مع عدة جهات.
وشملت المخالفات؛ تحصيل ضريبة اقل من 15%, عدم تحصيل ضريبة القيمة المضافة، عدم الاحتفاظ بالفواتير الضريبية، وتم التأكد من تحصيل الضريبة 15%.