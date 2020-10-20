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كشف نسبة الضريبة المضافة على قيمة السلع المستوردة

Time منذ 19 دقيقة
Views 1315
كشف نسبة الضريبة المضافة على قيمة السلع المستوردة

الرياض (صدى):
أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل، نسبة الضريبة المضافة على قيمة السلع المستوردة إلى المملكة العربية السعودية.

وقالت الزكاة والدخل في تصريح لها أن ضريبة القيمة المضافة تضاف على قيمة السلع المستوردة إلى المملكة العربية السعودية بنسبة 15%.

جاء ذلك بعد تلقى حساب العناية بعملاء هيئة الزكاة والدخل استفسار من أحد المستفيدين قائلًا أنه قام بشراء نظارات شمسية من موقع إلكتروني بريطاني، وتفاجأ بإصدار فاتورة للقيمة المضافة رغم أن النظارات الشمسية والطبية معفاة من ضريبة القيمة المضافة.

ومن ناحية أخرى، أعلنت الهيئة عن ضبط 20 مخالفة ضريبية خلال جولات تفتيشية على 50 منشأة في قطاع الذهب والمجوهرات بالتعاون مع عدة جهات.

وشملت المخالفات؛ تحصيل ضريبة اقل من 15%, عدم تحصيل ضريبة القيمة المضافة، عدم الاحتفاظ بالفواتير الضريبية، وتم التأكد من تحصيل الضريبة 15%.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههه .. .. استادة بناء ..
ابو محمد 😎 ✍️
طيب طيب ...
ابو محمد 😎 ✍️
يستاهل ..
ابو محمد 😎 ✍️
اشهد باالله انك صدقت فيما تفضلت به وباالحق نطقت .. .. بيض الله وجهك يااخ ابو منصور الخالدي .. ولأن صدام محسوب مسلم ونطق الشهادتين ، ترحمنا عليه ، ولأن توقيت قتله نكاية بنا كسنَّه ، وآلمنا ، تعاطفنا معاه كثير ...
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب

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