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بالفيديو.. مبني لجمعية البر في جازان يلفت الأنظار بتصميه المثير للجدل

Time منذ 48 دقيقة
Views 2172
بالفيديو.. مبني لجمعية البر في جازان يلفت الأنظار بتصميه المثير للجدل

جازان (صدى):
أظهر مقطع فيديو تشييد مبنى لجمعية البر الخيرية في جازان بطريقة مثيرة للجدل، حيث بُني على مساحة صغيرة جداً.

وبين الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي مبنى تحت الإنشاء صُمم بطريقة غير اعتيادية بمحافظة أبو عريش، حيث ظهر ضيقاً من الأسفل ومتسعاً من الأعلى، على شكل مثلث.

وعلق رئيس مجلس إدارة الجمعية، محمود الأقصم، على تصميم المبنى قائلا: " إن الأرض التي بُنى عليها المبنى مُنحت من قبل فاعل خير، ونظرا لاعتراض الجار تم التنازل له عن أمتار من الأرض" ٠

وأكد رئيس مجلس إدارة الجمعية أن المبنى يخضع لإشراف هندسي من قبل المختصين.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههه .. .. استادة بناء ..
ابو محمد 😎 ✍️
طيب طيب ...
ابو محمد 😎 ✍️
يستاهل ..
ابو محمد 😎 ✍️
اشهد باالله انك صدقت فيما تفضلت به وباالحق نطقت .. .. بيض الله وجهك يااخ ابو منصور الخالدي .. ولأن صدام محسوب مسلم ونطق الشهادتين ، ترحمنا عليه ، ولأن توقيت قتله نكاية بنا كسنَّه ، وآلمنا ، تعاطفنا معاه كثير ...
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب

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