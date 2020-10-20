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الأمير عبدالرحمن بن مساعد لـ "الأتراك": " لا تحارش السعودي في وطنه.. بتندم " (فيديو)

Time منذ 6 دقائق
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الأمير عبدالرحمن بن مساعد لـ "الأتراك": " لا تحارش السعودي في وطنه.. بتندم " (فيديو)

عادل الحربي (صدى):
وجّه الأمير عبدالرحمن بن مساعد، رسالة إلى الأتراك، بالتزامن مع الهجوم عليه من قبل الإعلام التركي وحملة المقاطعة الشعبية للمنتجات التركية.

وقال الأمير عبدالرحمن بن مساعد: " وجدت أكثر من صحيفة وقناة تركية يقولون عني نفس الكلام بنفس الصورة، وبالتالي اتضح أنها حملة موجهة ضده "، مشيرًا إلى أنه لم يبدأ حملة المقاطعة وإنما شارك فيها.

وأضاف " لا تحارشوا السعوديين في وطنهم، ولا تلعب مع السعوديين في شيء يمس وطنهم.. بتندم ".

وأكد أنه " لا يستغرب إساءات الإعلام التركي، لأنه ليس حراً"، مشيرًا إلى أن تركيا تتجه إلى "دولة الصوت الواحد".

واعتبر أن تركيا دولة كبيرة وقوية، لكن رجب طيب أردوغان أضر بها بسبب سياساته المتغطرسة، وتدخله في شؤون الدول، ناصحًا إياه بمراجعة ما يفعله.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههه .. .. استادة بناء ..
ابو محمد 😎 ✍️
طيب طيب ...
ابو محمد 😎 ✍️
يستاهل ..
ابو محمد 😎 ✍️
اشهد باالله انك صدقت فيما تفضلت به وباالحق نطقت .. .. بيض الله وجهك يااخ ابو منصور الخالدي .. ولأن صدام محسوب مسلم ونطق الشهادتين ، ترحمنا عليه ، ولأن توقيت قتله نكاية بنا كسنَّه ، وآلمنا ، تعاطفنا معاه كثير ...
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب

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