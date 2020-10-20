تأجيل مواعيد مباريات الجولتين الخامسة والسادسة من دوري المحترفين

ماجد محمد (صدى):
أعلنت لجنة المسابقات في رابطة دوري المحترفين، عن تعديل مواعيد مباريات الجولتين الخامسة والسادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك بسبب تزامنها مع انعقاد قمة مجموعة دول العشرين التي تترأسها المملكة.
ووفقًا للجنة، فإن الجولة الخامسة ستنطلق يوم الاثنين الموافق 23 نوفمبر المقبل، وعلى مدار يومين، بدلًا من موعد السابق 21 نوفمبر؛ تزامنًا مع انعقاد قمة قادة دول المجموعة العشرين يومي 21 و22 نوفمبر برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز –حفظه الله-.
فيما اعتمدت لجنة المسابقات يوم الجمعة الموافق 27 نوفمبر موعدًا لانطلاق الجولة السادسة من البطولة، حتى 29 من الشهر ذاته؛ بسبب ارتباط أندية الشباب والاتحاد بمواجهات نصف نهائي بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال، والذي أعلن الاتحاد العربي لكرة القدم عن موعدها في الثاني من ديسمبر.
وكانت اللجنة قد عقدت اجتماعات تنسيقية بهذا الخصوص مع الاتحاد السعودي لكرة القدم، وأندية "الهلال والنصر والأهلي وأبها" المشاركة في نصف نهائي كأس خادم الحرمين 2019/ 2020، وأندية "الشباب والاتحاد" المشاركة في نصف نهائي كأس محمد السادس.