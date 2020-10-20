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أحمد الراجحي: المرأة أصبحت تشكل 27.5% من سوق العمل (فيديو)

Time منذ ساعة
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أحمد الراجحي: المرأة أصبحت تشكل 27.5% من سوق العمل (فيديو)

الرياض (صدى):
أوضح وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أحمد الراجحي، أن الوزارة من خلال رؤية 2020 تتحرك في مسارات محددة وواضحة والمرأة تشكل 27.5% من سوق العمل.

وقال الوزير إنه من خلال برنامج التحول الوطني كانت الوزارة تسعى للوصول إلى نسبة 24% نصيب المرأة في سوق العمل بحلول عام 2020، مشيرًا إلى الوصول إلى نسبة أعلى من المستهدف.

وأضاف أن الوزارة أطلقت برنامج " التدريب والتوجيه القيادي للكوادر النسائية " والتي كانت تستهدف تأهيل 1700 امرأة بنهاية 2020 لرفع نسبة توظيفها في المناصب القيادية.

وأكد أن الوزارة عملت على التوسع في نظام حماية الأجور وتطوير نظام التسويات المادية حيث ارتفعت نسبة الصلح في الربع الثاني من هذا العام.

وأشار إلى أن الوزارة حرصت على إجاد رعاية للكبار السن والأطفال وذوي الإعاقة، وأطلقت الوزارة المنصة الوطنية للتبرعات، وتعزيز العمل التطوعي والوصول إلى مليون متطوع، حيث بلغ عددهم حتى الآن 200 ألف متطوع.

ويذكر أن الوزارة قد أطلقت خلال شهر مايو الماضي 2020 دليل امتثال أصحاب العمل، مستهدفة مليون منشأة، والذي يوضح الالتزامات التي يجب على أصحاب العمل الالتزام بها والمخالفات والآليات والمعايير المتبعة لضبط المخالفات، وإجراءات التفتيش والخدمات المقدمة لصاحب العمل.

ويشير هذا الدليل إلى الواجبات التي يجب على صاحب العمل الالتزام بها كالالتزامات العامة، والالتزامات المتعلقة بالوثائق والمستندات الخاصة بالمنشأة، والالتزامات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية في بيئة العمل، والالتزامات تجاه العاملين غير السعوديين، والالتزامات الخاصة بالتوطين، والالتزامات المتعلقة بحقوق العاملين، إضافةً للالتزامات المتعلقة بنشاط الاستقدام.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههه .. .. استادة بناء ..
ابو محمد 😎 ✍️
طيب طيب ...
ابو محمد 😎 ✍️
يستاهل ..
ابو محمد 😎 ✍️
اشهد باالله انك صدقت فيما تفضلت به وباالحق نطقت .. .. بيض الله وجهك يااخ ابو منصور الخالدي .. ولأن صدام محسوب مسلم ونطق الشهادتين ، ترحمنا عليه ، ولأن توقيت قتله نكاية بنا كسنَّه ، وآلمنا ، تعاطفنا معاه كثير ...
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب

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