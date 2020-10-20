زيدان يُثير الشكوك حول إصابة هازارد: "طالت أكثر من المتوقع"

وكالات (صدى):
تحدث الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد الإسباني، عن مستقبل إصابة لاعبيه إيدين هازارد وسيرجيو راموس، قبل مباراة الكلاسيكو المقبلة.
ويواجه الريال يوم غدا الأربعاء، شاختار الأوكراني، في الجولة الافتتاحية لدور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أوروبا.
وقال زيدان في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة شاختار: "من المهم العودة إلى دوري الأبطال، وما نريده هو أن نبدأ بشكلٍ جيد".
وفيما يخص هازارد وإصابته قال : "إصابته طالت أكثر من المتوقع، لدي ثقة في جميع العاملين في هذا النادي، وأتمنى أن نراه قريبا وإلى طوال الموسم".
وعن إصابة راموس قال: "لديه مشكلة في الوقت الحالي ولم يتدرب معنا صباح اليوم، لا نريد المخاطرة حيث أنه يشعر بعدم الراحة، سنرى غدا".