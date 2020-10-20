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«فيتوريا» أطاح بـ 24 لاعبا نصراويا وسترتفع القائمة إلى 31 خلال ساعات

Time منذ ساعة
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«فيتوريا» أطاح بـ 24 لاعبا نصراويا وسترتفع القائمة إلى 31 خلال ساعات

نواف السالم (صدى):
كشفت إحصائية سريعة عن قيام البرتغالي فيتوريا؛ مدرب النصر، بالتخلص من 24 لاعبًا من صفوف النصر خلال فترة تدريبه الفريق.

وقالت مصادر إنه استغنى عن 24 لاعب حتى هذه اللحظة، بالإعارة او المخالصة، مع وجود توقعات بأنها سترتفع هذه القائمة لـ30 لاعب أو 31 في الساعات القادمة.

ويواجه فيتوريا هجوًمًا حادًا من قبل الجمهور النصراوي والإعلام بعد الخسائر المتتالية؛ خاصة الهزيمة الأخيرة على يد الفتح في أول مباريات مشواره في الدوري بموسمه الجديد.

وأشارت مصادر في وقت سابق إلى أن إدراة النصر استقرت على الاستغناء عن فيتوريا بعد مباراة الأهلي المقبلة.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههه .. .. استادة بناء ..
ابو محمد 😎 ✍️
طيب طيب ...
ابو محمد 😎 ✍️
يستاهل ..
ابو محمد 😎 ✍️
اشهد باالله انك صدقت فيما تفضلت به وباالحق نطقت .. .. بيض الله وجهك يااخ ابو منصور الخالدي .. ولأن صدام محسوب مسلم ونطق الشهادتين ، ترحمنا عليه ، ولأن توقيت قتله نكاية بنا كسنَّه ، وآلمنا ، تعاطفنا معاه كثير ...
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب

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