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"المرور" يباشر فيديو لقائد "تريلا" يسير بسرعة جنونية رغم تلف أحد الإطارات 

Time منذ 32 دقيقة
Views 1489
"المرور" يباشر فيديو لقائد "تريلا" يسير بسرعة جنونية رغم تلف أحد الإطارات 

علي القحطاني (صدى):
باشرت الإدارة العامة للمرور، بلاغًا ضد قائد " تريلا " محملة بالدقيق يسير بسرعة جنونية على أحد الطرق بالمملكة رغم تلف أحد إطارات السيارة، معرضاً بذلك حياته وحياة الآخرين إلى الخطر.

وكان قائد " تريلا " ظهر في مقطع فيديو يسير بسرعة كبيرة رغم تلف أحد الإطارات ورفض التوقف على الطريق لإصلاحه، مما أثار غضب المواطنين الذين طالبوا الجهات المعنية بضبطه.

وسادت حالة من الاستياء بين المواطنين بسبب عدم المبالاة من قبل بعض قائدي السيارات على طرق المملكة، الأمر الذي دفعهم لمطالبة الجهات المختصة بتوقيع عقوبات صارمة ضدهم.

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أحدث التعليقات

العدناني
فرنسا لقيت مخرج من اخفاقها في احتواء ازمة كورونا
شمس الحقيقة
أسأل الله أن يوفقك يادكتور الزعاق .
نجاة محمد
ربنا يخليكي لبناتك و يصلحك و يهديكي رب العالمين
عبدالله السبحى
ضحى من اجل الهلال واﻻن يستغنى عنه
خالد
شكراً على التوضيح :)

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