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تناول "مدرات البول" يوميا يؤدي إلى نقص الأملاح في الجسم

Time منذ 39 دقيقة
Views 1544
تناول "مدرات البول" يوميا يؤدي إلى نقص الأملاح في الجسم

عادل الحربي (صدى):
أوضح أستشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، أن المرضى الذين يتناولون مدرات البول يوميًا عرضة لنقص الأملاح والكالسيوم، البوتاسيوم، الماغنيسيوم، مؤكدًا على ضرورة متابعة مستواها بصفة دورية.

وأشار "النمر"، إلى أنه من أسباب زيادة الزلال "بروتين" في البول هي "السكري، الضغط، أمراض الكلى، بعض الأدوية، والذئبه الحمراء".

وكان "النمر" قد حذر من المسكنات، مؤكدًا أن إساءة استخدامها تُعرّض المريض بنسبة أكبر لمضاعفاتها لذلك تؤخذ بتوصية طبيب جرعةً ومدةً ويتم مراقبة وظائف الكلى والكبد والقلب بشكل دوري.

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أحدث التعليقات

العدناني
فرنسا لقيت مخرج من اخفاقها في احتواء ازمة كورونا
شمس الحقيقة
أسأل الله أن يوفقك يادكتور الزعاق .
نجاة محمد
ربنا يخليكي لبناتك و يصلحك و يهديكي رب العالمين
عبدالله السبحى
ضحى من اجل الهلال واﻻن يستغنى عنه
خالد
شكراً على التوضيح :)

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