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"مدن" تعلق على حريق اندلع بأحد المصانع في الرياض

Time منذ 56 دقيقة
Views 1556
"مدن" تعلق على حريق اندلع بأحد المصانع في الرياض

الرياض (صدى):
علق المتحدث الرسمي للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن"، قصي العبدالكريم، على الحريق الذي اندلع مساء الأحد الماضي في أحد المصانع بالرياض

وقال إن الحريق وقع في أحد المصانع بالجهة الجنوبية للمدينة الصناعية الثانية بالرياض وليس بداخلها. موضحًا أن الحريق طال مصنع الشركة الوطنية لمنتجات الكبريت، وهو منشأة صناعية تقع في نطاق المدن الصناعية الخاصة التي تشرف عليها الهيئة.

وفي الصدد ذاته أكد مدير المصنع أنه فور تصاعد الأدخنة تم الاتصال بالجهات المختصة في الدفاع المدني و"مدن"، وتم إعلان حالة الطوارئ ومكافحة الحريق، حيث ساهمت شدة الرياح في انتشار النار في أرجاء متعددة من المصنع.

وباشرت فرق الدفاع المدني التي هرعت إلى موقع الحادث، الحريق على مدار 6 ساعات حتى نجحت في السيطرة عليه دون وقوع إصابات أو وفيات

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أحدث التعليقات

العدناني
فرنسا لقيت مخرج من اخفاقها في احتواء ازمة كورونا
شمس الحقيقة
أسأل الله أن يوفقك يادكتور الزعاق .
نجاة محمد
ربنا يخليكي لبناتك و يصلحك و يهديكي رب العالمين
عبدالله السبحى
ضحى من اجل الهلال واﻻن يستغنى عنه
خالد
شكراً على التوضيح :)

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