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التدريب التقني" توضح إمكانية تقديم البنات على الكليات التقنية للفصل الثاني

Time منذ 49 دقيقة
Views 1436
التدريب التقني" توضح إمكانية تقديم البنات على الكليات التقنية للفصل الثاني

الرياض (صدى):
أوضحت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، اليوم الثلاثاء، إمكانية تقديم البنات على الكليات التقنية للفصل الثاني.

وأشارت مؤسسة التدريب التقني إلى أن التقديم للفترة الصباحية انتهى قبل بداية العام التدريبي الحالي.

وأكدت المؤسسة أنه سوف يتم ترشيح المقبولات للفصل الدراسي الثاني مع بدء أعمال القبول للفصل، موضحة أنه سيتم البدء في التقديم للفترة المسائية في 7-4-1442هـ.

وكانت المؤسسة قد أوضحت الفرق بين الانسحاب من الفصل التدريبي والتأجيل وطي القيد، مشيرة إلى أنّ «طي القيد» عبارة عن قرار إداري يصدر بحق المتدرب بناءً على رغبته أو نتيجة انقطاعه عن التدريب.

بينما الانسحاب، يطلب فيه المتدرب المنتظم التوقف عن التدريب لفصل تدريبي واحد، أما «التأجيل» هو طلب المتدرب المستجد تأجيل بدء الدراسة إلى الفصل التالي لقبوله.

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أحدث التعليقات

العدناني
فرنسا لقيت مخرج من اخفاقها في احتواء ازمة كورونا
شمس الحقيقة
أسأل الله أن يوفقك يادكتور الزعاق .
نجاة محمد
ربنا يخليكي لبناتك و يصلحك و يهديكي رب العالمين
عبدالله السبحى
ضحى من اجل الهلال واﻻن يستغنى عنه
خالد
شكراً على التوضيح :)

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