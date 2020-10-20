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رجل يقوم بتحميص حبوب القهوة قديما

Time منذ 15 دقيقة
Views 293
رجل يقوم بتحميص حبوب القهوة قديما

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أحدث التعليقات

تركي بن عبدالهادي
إذا يبغاهم الله يستر عليه مثل ما جاء بيجي غيره
**""'سهم'""**😊
هذا زمن الامعات
ابوبدر
يعني على اساس انها داعية اسلامية. اللهم لا شماته
ابو محمد 😎 ✍️
جيد نمراان .. ولا فكر باالنِّيْسان ...
ابو محمد 😎 ✍️
الطاسه ضايعه ومضيع الطريق ..

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