الأعداد السابقة للصحيفة

خطوات وشروط إلغاء المنشأة التي يتواجد عمالها خارج المملكة

Time منذ 10 دقائق
Views 1257
خطوات وشروط إلغاء المنشأة التي يتواجد عمالها خارج المملكة

الرياض (صدى):
أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، خطوات وشروط إلغاء المنشأة رغم تواجد العمال خارج المملكة، للراغبين في ذلك.

وورد إلى الموارد البشرية استفسارًا عبر أحد المستفيدين يقول: «أريد أن ألغي ملف المنشأة بالرغم من وجود عمال خارج المملكة كيف ممكن الغي المنشأة أو انقل كفالتهم وهم خارج المملكة؟».

وقال الحساب الرسمي للعناية بالعملاء وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر موقع «تويتر» ردًا على ذلك: «لإلغاء ملف المنشأة لابد من: تسوية وضع العمالة من خلال نقل الخدمة أو إصدار خروج نهائي- شطب النشاط من الجهة التي منحت الترخيص- الدخول إلى الخدمات الإلكترونية وطلب إلغاء ملف منشأة».

Time واتساب

أحدث التعليقات

تركي بن عبدالهادي
إذا يبغاهم الله يستر عليه مثل ما جاء بيجي غيره
**""'سهم'""**😊
هذا زمن الامعات
ابوبدر
يعني على اساس انها داعية اسلامية. اللهم لا شماته
ابو محمد 😎 ✍️
جيد نمراان .. ولا فكر باالنِّيْسان ...
ابو محمد 😎 ✍️
الطاسه ضايعه ومضيع الطريق ..

أخر الأخبار

بالفيديو.. "الحج والعمرة" تؤكد خلو المعتمرين من كورونا
بالفيديو.. "الحج والعمرة" تؤكد خلو المعتمرين من كورونا
Time منذ 5 دقائق Views 1178
فيديو إباحي يدفع فتاة إلى الانتحار حرقًا
فيديو إباحي يدفع فتاة إلى الانتحار حرقًا
Time منذ 9 دقائق Views 179
خطوات وشروط إلغاء المنشأة التي يتواجد عمالها خارج المملكة
خطوات وشروط إلغاء المنشأة التي يتواجد عمالها خارج المملكة
Time منذ 10 دقائق Views 1257
رجل يقوم بتحميص حبوب القهوة قديما
رجل يقوم بتحميص حبوب القهوة قديما
Time منذ 14 دقيقة Views 283
الصحة توجه نصيحة مهمة لمرضى التهاب الغدد اللمفاوية
الصحة توجه نصيحة مهمة لمرضى التهاب الغدد اللمفاوية
Time منذ 17 دقيقة Views 1300
واتساب ينافس "زووم" بميزة جديدة 
واتساب ينافس "زووم" بميزة جديدة 
Time منذ 23 دقيقة Views 1448
خبير تجميل يكشف تأثير حقن البوتكس قبل ظهور التجاعيد
خبير تجميل يكشف تأثير حقن البوتكس قبل ظهور التجاعيد
Time منذ 34 دقيقة Views 1183
شاب يواصل اغتصابه لقاصر رغم ضبطه متلبساً
شاب يواصل اغتصابه لقاصر رغم ضبطه متلبساً
Time منذ 45 دقيقة Views 554
هوساوي يأخذ خطوة قانونية ضد مروجي الأخبار المفبركة
هوساوي يأخذ خطوة قانونية ضد مروجي الأخبار المفبركة
Time منذ 51 دقيقة Views 1814
امرأة تنجو من موت محقق والسبب
امرأة تنجو من موت محقق والسبب
Time منذ ساعة Views 302