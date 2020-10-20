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هوساوي يأخذ خطوة قانونية ضد مروجي الأخبار المفبركة

Time منذ 51 دقيقة
Views 1814
هوساوي يأخذ خطوة قانونية ضد مروجي الأخبار المفبركة

نواف السالم (صدى):
علق لاعب النصر السابق عمر هوساوي على الأخبار المفبركة التي تخصه مؤخرًا، بعد انتقاله إلى الاتحاد.

وغرد هوساوي عبر "تويتر" :" السلام عليكم أود التنويه بأنني لم أصرح ولم أتحدث نهائيًا لأية صحيفة خلال الفترة الماضية ، هذا وقد تم رصد بعض الأخبار المفبركة التي تخصني من بعض الحسابات في تويتر والمواقع الإلكترونية ، ويتم الآن توثيق هذه الأخبار عبر المحامي لتقديمها رسمياً للجهات المختصة".

وكانت انتشرت أنباء على لسان اللاعب؛ حيث قال حسبما زعمت إحدى الصحف:"مفاوضات الاتحاد كانت جادة وكان هناك رغبة كبيرة لأتواجد بصفوفهم والاتفاق تم بيننا في 5 دقائق فقط".

وأنه رحل عن فريقه بسبب قرار المدير الفني البرتغالي، روي فيتوريا، مشدداً على احترامه لقرار مدربه لذا فضّل خوض تجربة جديدة.

Time واتساب

أحدث التعليقات

تركي بن عبدالهادي
إذا يبغاهم الله يستر عليه مثل ما جاء بيجي غيره
**""'سهم'""**😊
هذا زمن الامعات
ابوبدر
يعني على اساس انها داعية اسلامية. اللهم لا شماته
ابو محمد 😎 ✍️
جيد نمراان .. ولا فكر باالنِّيْسان ...
ابو محمد 😎 ✍️
الطاسه ضايعه ومضيع الطريق ..

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