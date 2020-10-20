هوساوي يأخذ خطوة قانونية ضد مروجي الأخبار المفبركة

نواف السالم (صدى):
علق لاعب النصر السابق عمر هوساوي على الأخبار المفبركة التي تخصه مؤخرًا، بعد انتقاله إلى الاتحاد.
وغرد هوساوي عبر "تويتر" :" السلام عليكم أود التنويه بأنني لم أصرح ولم أتحدث نهائيًا لأية صحيفة خلال الفترة الماضية ، هذا وقد تم رصد بعض الأخبار المفبركة التي تخصني من بعض الحسابات في تويتر والمواقع الإلكترونية ، ويتم الآن توثيق هذه الأخبار عبر المحامي لتقديمها رسمياً للجهات المختصة".
وكانت انتشرت أنباء على لسان اللاعب؛ حيث قال حسبما زعمت إحدى الصحف:"مفاوضات الاتحاد كانت جادة وكان هناك رغبة كبيرة لأتواجد بصفوفهم والاتفاق تم بيننا في 5 دقائق فقط".
وأنه رحل عن فريقه بسبب قرار المدير الفني البرتغالي، روي فيتوريا، مشدداً على احترامه لقرار مدربه لذا فضّل خوض تجربة جديدة.