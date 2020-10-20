تركي ينفجر باكيا ويتوعد أردوغان: "سنحاسبك يوم القيامة" (فيديو)

أنقرة (صدى):
أظهر مقطع فيديو متداول، اليوم الثلاثاء، مواطن تركي يهاجم رئيس بلاده رجب طيب أردوغان، مشيرًا إلى معاناة التركيين من الفقر بسبب سياسات حكومته.
وانفجر المواطن التركي، باكيًا وهو يوجه سؤال لمذيع قناة تلفزيونية خلال مقابلة في الشارع : ” هل سبق لك أن تناولت الخبز فقط ؟ .. هل اكلت خبز وزبادي فقط؟“.
وأضاف المواطن : ” لا توجد نقود في جيوب المواطنين ، أقول لهم ضعوا أيديكم على ضمائركم ، هل تستطيعون النوم ليلاً مرتاحين ؟”.
وتابع: ” سنحاسبهم يوم القيامة على ذلك ، فأنا لست إنساناً عديم الشرف لا امتلك في جيبي ليرة ونصف الليرة لأشتري الخبز” .
واختتم قائلًا: ” أتمنى بكل دمعة تسيل مني أن يحترقوا في جهنم ، عمري 52 عاماً لم أبك من قبل ، لن أتسامح في حقي".
ويذكر أن كثير من الدول العربية شهدت في الفترة الأخيرة دعوات شعبية لمقاطعة البضائع والمنتجات التركية ووقف استيرادها بسبب الخطاب العدائي للرئيس إردوغان.
وتأتي المملكة من أبرز هذه الدول التي شهدت خلال الأشهر الأخيرة حملة شعبية وصلت إلى ذروتها في الأسابيع الأخيرة، بسبب رفض المواطنين الحملة الممنهجة على بلادهم، في التصريحات الرسمية من جانب الإعلام التركي.