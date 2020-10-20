آخر التطورات في صفقة انتقال الفنزويلي سوتيلدو للهلال

طلال الغامدي (صدى):
كشفت تقارير صحافية، اليوم الثلاثاء، أن اللاعب الفنزويلي يفيرسون سوتيلدو غير متحمس لعرض نادي الهلال لأنه يحلم باللعب في أوروبا، ولا يعتقد أن هذا هو الوقت المثالي لمغادرة سانتوس.
وأوضحت التقارير، أن ذلك بالإضافة إلى أنه إذا انتقل للمملكة سيواجه صعوبه من حيث استدعائه للمنتخب الفنزويلي، وإمكانية انتقاله إلى أوروبا.
وأشارت إلى أن اللاعب لم يعجبه عرض الهلال الأول، وقدم عرضا مضادًا يحدد في مطالبه، لافتة إلى أنه حتى لو حقق الهلال مطالب سوتيلدو؛ فلن يتم الانتهاء من الصفقة قبل يوم الأربعاء، عندما تجتمع إدارة نادي سانتوس للموافقة أو عدم الموافقة على العرض.