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آخر التطورات في صفقة انتقال الفنزويلي سوتيلدو للهلال

Time منذ 15 دقيقة
Views 1419
آخر التطورات في صفقة انتقال الفنزويلي سوتيلدو للهلال

طلال الغامدي (صدى):
كشفت تقارير صحافية، اليوم الثلاثاء، أن اللاعب الفنزويلي يفيرسون سوتيلدو غير متحمس لعرض نادي الهلال لأنه يحلم باللعب في أوروبا، ولا يعتقد أن هذا هو الوقت المثالي لمغادرة سانتوس.

وأوضحت التقارير، أن ذلك بالإضافة إلى أنه إذا انتقل للمملكة سيواجه صعوبه من حيث استدعائه للمنتخب الفنزويلي، وإمكانية انتقاله إلى أوروبا.

وأشارت إلى أن اللاعب لم يعجبه عرض الهلال الأول، وقدم عرضا مضادًا يحدد في مطالبه، لافتة إلى أنه حتى لو حقق الهلال مطالب سوتيلدو؛ فلن يتم الانتهاء من الصفقة قبل يوم الأربعاء، عندما تجتمع إدارة نادي سانتوس للموافقة أو عدم الموافقة على العرض.

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أحدث التعليقات

ابو عمار
من ينتقدها ما عنده سالفه هذه تعتبر امور عاديه جدا لانهم اصدقاء
ابو محمد 😎 ✍️
ربنا يريد بنا خير ..
صالح
خالد مافي فحص .تدفع حق التجديدات السابقة الى سنة قدام.وتدفع رسوم اسقطات ٢٠٠ريال وتسلمهم اللوحات ويسقطوها لا تتحلطمو على كل شي
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو عمار
اوكي

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