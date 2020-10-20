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استمرار نشاط الرياح وارتفاع في درجات الحرارة غدًا

Time منذ 11 دقيقة
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استمرار نشاط الرياح وارتفاع في درجات الحرارة غدًا

الرياض (صدى):
كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن حالة الطقس المتوقعة ليوم غد الأربعاء الموافق 04-03-1442 هـ / 2020/10/21 م، في المملكة.

وأوضحت الهيئة، أنه يستمر تأثير الرياح الشرقية النشطة السرعة والتي قد تثير الغبار خلال النهار على بعض الأجزاء الواقعة ما بين مكة المكرمة والمدينة المنورة يصحب معها ارتفاع في درجات الحرارة العظمى.

وأشارت إلى أنه يستمر الطقس مستقر على بقية مناطق المملكة، بينما في البحر الأحمر: الرياح السطحية: شمالية غربية إلى شمالية شرقية على الجزء الشمالي والأوسط وتكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية تتحول ليلا شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 16-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج: نصف المتر إلى متر ونصف، فيما حالة البحر خفيف الى متوسط الموج.

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أحدث التعليقات

ابو عمار
من ينتقدها ما عنده سالفه هذه تعتبر امور عاديه جدا لانهم اصدقاء
ابو محمد 😎 ✍️
ربنا يريد بنا خير ..
صالح
خالد مافي فحص .تدفع حق التجديدات السابقة الى سنة قدام.وتدفع رسوم اسقطات ٢٠٠ريال وتسلمهم اللوحات ويسقطوها لا تتحلطمو على كل شي
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو عمار
اوكي

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