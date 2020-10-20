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بعد وقوع 3 انهيارات.. إجراء مهم من أمانة جدة لحماية سكان حي الرويس (فيديو)

Time منذ 51 دقيقة
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بعد وقوع 3 انهيارات.. إجراء مهم من أمانة جدة لحماية سكان حي الرويس (فيديو)

جدة (صدى):
كشف الناطق الإعلامي لأمانة جدة محمد البقمي أن الأمانة قامت بعدة إجراءات لحماية السكان والممتلكات في حي الرويس، وذلك بعد أن شهد الحي3 انهيارات خلال الشهرين الماضيين نتج عنها وفيات وإصابات وخسائر مادية .

وأوضح البقمي لـ الاخبارية: " خلال الفترة الماضية تم رصد حالات انهيارات في منطقة حي الرويس نتج عنها وفيات وإصابات وتضررت بعض المرافق ، و صدرت توجيهات من أمير مكة بتشكيل لجنة للكشف عن المنازل في هذه المنطقة والتأكد من سلامتها والتخلص من المباني الآيلة للسقوط ".

وأضاف أنه جرى تشكيل اللجنة بمشاركة عدة جهات ، وتم رصد 500منزل آيل للسقوط لخطورتهم علي السكان وتم فصل الخدمات عن هذه المنازل ، مؤكدا أن الأحد القادم سيتم إزالتها .

فيما يخص سكان المنطقة ، أكد البقمي أنه سيتم إحالة الحالات إلى وزارة الموارد البشرية لدراستها، وتحويلها إلى وزارة السكان لتوفير سكن بديل .

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أحدث التعليقات

ابو عمار
من ينتقدها ما عنده سالفه هذه تعتبر امور عاديه جدا لانهم اصدقاء
ابو محمد 😎 ✍️
ربنا يريد بنا خير ..
صالح
خالد مافي فحص .تدفع حق التجديدات السابقة الى سنة قدام.وتدفع رسوم اسقطات ٢٠٠ريال وتسلمهم اللوحات ويسقطوها لا تتحلطمو على كل شي
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو عمار
اوكي

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