وظيفة شاغرة في هيئة السوق المالية

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت هيئة السوق المالية عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف)، عن توفر وظيفة شاغرة لذوي الخبرة من حملة البكالوريوس فما فوق، للعمل بالهيئة في مدينة الرياض، بمسمى (مستشار - الإدارة العامة للتواصل وحماية المستثمر).
واشترطت الهيئة، أن يكون المتقدم/المتقدمة سعودي الجنسية، وأن يكون حاصلاً درجة البكالوريوس ويفضل الماجستير في التخصصات التالية (الإعلام، الاتصالات، الصحافة، إدارة الأعمال، التسويق، المالية) أو ما يعادلها، وأن تكون شهادته صادرة أو معادلة من وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية.
ويأتي ذلك بالإضافة إلى خبرة (15) سنوات لدرجة البكالوريوس أو (13) سنوات لدرجة الماجستير بحد أدنى في مجال إدارة الإعلام، التسويق، الاتصال، مالية أو ما يعادلها، التفرغ التام، اجتياز الاختبارات الوظيفية واللغة الإنجليزية، اجتياز المقابلات الشخصية.
وأوضحت هيئة السوق المالية، أن التقديم متاح من اليوم الثلاثاء، وحتى الاكتفاء بالعدد المطلوب، وذلك عبر الرابط الإلكتروني التالي: هنا