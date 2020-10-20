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وظيفة شاغرة في هيئة السوق المالية

Time منذ 38 دقيقة
Views 1465
وظيفة شاغرة في هيئة السوق المالية

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت هيئة السوق المالية عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف)، عن توفر وظيفة شاغرة لذوي الخبرة من حملة البكالوريوس فما فوق، للعمل بالهيئة في مدينة الرياض، بمسمى (مستشار - الإدارة العامة للتواصل وحماية المستثمر).

واشترطت الهيئة، أن يكون المتقدم/المتقدمة سعودي الجنسية، وأن يكون حاصلاً درجة البكالوريوس ويفضل الماجستير في التخصصات التالية (الإعلام، الاتصالات، الصحافة، إدارة الأعمال، التسويق، المالية) أو ما يعادلها، وأن تكون شهادته صادرة أو معادلة من وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى خبرة (15) سنوات لدرجة البكالوريوس أو (13) سنوات لدرجة الماجستير بحد أدنى في مجال إدارة الإعلام، التسويق، الاتصال، مالية أو ما يعادلها، التفرغ التام، اجتياز الاختبارات الوظيفية واللغة الإنجليزية، اجتياز المقابلات الشخصية.

وأوضحت هيئة السوق المالية، أن التقديم متاح من اليوم الثلاثاء، وحتى الاكتفاء بالعدد المطلوب، وذلك عبر الرابط الإلكتروني التالي: هنا

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أحدث التعليقات

ابو عمار
من ينتقدها ما عنده سالفه هذه تعتبر امور عاديه جدا لانهم اصدقاء
ابو محمد 😎 ✍️
ربنا يريد بنا خير ..
صالح
خالد مافي فحص .تدفع حق التجديدات السابقة الى سنة قدام.وتدفع رسوم اسقطات ٢٠٠ريال وتسلمهم اللوحات ويسقطوها لا تتحلطمو على كل شي
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو عمار
اوكي

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