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ندم بين جماهير النصر بعد رحيل بيتروس وجوليانو

Time منذ ساعة
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ندم بين جماهير النصر بعد رحيل بيتروس وجوليانو

ماجد محمد (صدى):
أثار غياب نجمي النصر بيتروس وجوليانو بعد قرار التخلص منهما مخاوف جماهير العالمي من إنخفاض مستوى الآداء مع عدم تقديم اللاعب الأرجنتيني مارتينيز المستوى المأمول منه .

وأكد بعض النقاد الرياضيين أن النصر تأثر في مواجهة الفتح بسبب غياب جوليانو وإذا لم يتم تعويض هذين النجمين فسنشهد تأخر في آداء النصر ، خاصةً وأن جوليانو كان يهدد أي خصم بتسديداته وتمريراته ومن الصعب تعويضه .

كما يعد بيتروس من الأسماء اللامعة في الموسم الماضي ومعروف بدقته في التمريرات فضلاً عن الأهداف التي سجلها ، لذا يجب على مدرب الفريق " فيتوريا" وضع خطة جديدة تناسب غياب النجمين أو البحث عن بدائل على نفس المستوى .

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أحدث التعليقات

ابو عمار
من ينتقدها ما عنده سالفه هذه تعتبر امور عاديه جدا لانهم اصدقاء
ابو محمد 😎 ✍️
ربنا يريد بنا خير ..
صالح
خالد مافي فحص .تدفع حق التجديدات السابقة الى سنة قدام.وتدفع رسوم اسقطات ٢٠٠ريال وتسلمهم اللوحات ويسقطوها لا تتحلطمو على كل شي
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو عمار
اوكي

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