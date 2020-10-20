ندم بين جماهير النصر بعد رحيل بيتروس وجوليانو

ماجد محمد (صدى):
أثار غياب نجمي النصر بيتروس وجوليانو بعد قرار التخلص منهما مخاوف جماهير العالمي من إنخفاض مستوى الآداء مع عدم تقديم اللاعب الأرجنتيني مارتينيز المستوى المأمول منه .
وأكد بعض النقاد الرياضيين أن النصر تأثر في مواجهة الفتح بسبب غياب جوليانو وإذا لم يتم تعويض هذين النجمين فسنشهد تأخر في آداء النصر ، خاصةً وأن جوليانو كان يهدد أي خصم بتسديداته وتمريراته ومن الصعب تعويضه .
كما يعد بيتروس من الأسماء اللامعة في الموسم الماضي ومعروف بدقته في التمريرات فضلاً عن الأهداف التي سجلها ، لذا يجب على مدرب الفريق " فيتوريا" وضع خطة جديدة تناسب غياب النجمين أو البحث عن بدائل على نفس المستوى .