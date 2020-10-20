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"الزكاة والدخل" تُحدد الموعد النهائي لتقديم الإقرارات الضريبية وتُنذر المتخلفين من الغرامة

Time منذ ساعة
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"الزكاة والدخل" تُحدد الموعد النهائي لتقديم الإقرارات الضريبية وتُنذر المتخلفين من الغرامة

الرياض (صدى):
دعَتْ الهيئة العامة للزكاة والدخل، المكلفين الخاضعين لأحكام ضريبة القيمة المضافة إلى تقديم إقراراتهم الضريبية عن شهر سبتمبر الماضي والربع الثالث من هذا العام، وذلك في موعد أقصاه الحادي والثلاثون من شهر أكتوبر الجاري.

وحَثّت الهيئة المكلفين على المسارعة إلى تقديم إقراراتهم الضريبية بواسطة موقعها الإلكتروني (هنا)، تجنباً لغرامة التخلف عن تقديم الإقرار في مدته المحددة، بواقع 5 % كحد أدنى و 25 % كحد أقصى من قيمة الضريبة التي كان يتعين الإقرار بها، وتجنباً لغرامة التأخر في سداد الضريبة المستحقة، بواقع 5 % من قيمة الضريبة غير المسددة.

ودعت الهيئة المكلفين الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن ضريبة القيمة المضافة إلى التواصل مع الهيئة عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993) الذي يعمل من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثانية عشرة منتصف الليل، أو حساب العناية بالعملاء على تويتر (هنا)، أو البريد الإلكتروني ([email protected])، أو المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة (هنا).

وتُعَد ضريبة القيمة المضافة واحدة من الأنظمة الضريبية السارية في المملكة العربية السعودية، وهي ضريبة غير مباشرة تُفرَض على جميع السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها من قبل المنشآت مع بعض الاستثناءات.

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أحدث التعليقات

ابو عمار
من ينتقدها ما عنده سالفه هذه تعتبر امور عاديه جدا لانهم اصدقاء
ابو محمد 😎 ✍️
ربنا يريد بنا خير ..
صالح
خالد مافي فحص .تدفع حق التجديدات السابقة الى سنة قدام.وتدفع رسوم اسقطات ٢٠٠ريال وتسلمهم اللوحات ويسقطوها لا تتحلطمو على كل شي
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو عمار
اوكي

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