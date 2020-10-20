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صورة نادرة لسوق النساء بجانب سور قصر الحكم عام 1332ه
منذ 51 دقيقة
526
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أحدث التعليقات
تصدقون ماكنا نعرف
تحكم والله البعر
اوكي طيب ومايخالف
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..
خالد
أن تكون الاستمارة سارية !! يعني لازم عمل فحص دوري و تأمين علشان استلم الاستمارة الجديدة , أنا وديت سيارتي لتشليح علشان افتك منها و أنت تطلب مني اصلح سيارتي و اخليها مثل الجديدة علشان اوديها التشليح !! والله شيئ غريب
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