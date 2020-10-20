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التجارة توضح أسباب استدعاء موديلات من 2005

Time منذ 13 دقيقة
Views 1266
التجارة توضح أسباب استدعاء موديلات من 2005

الرياض (صدى):
أوضحت وزارة التجارة عدة أسباب لاستدعاء موديلات من 2005 في 2020.

وقالت وزارة التجارةمن أسباب لاستدعاء موديلات 2005 :" بعض العيوب المصنعية لا تظهر مشاكلها الا بعد مدة من الاستخدام ، وعدم تلقي العدد الكافي من شكاوي المستهلكين علي المنتج المغيب في وقتها ،".

وأضافت الوزارة أن في عام 2014 تم اكتشاف خلل في الوسائد الهوائية المصنعة من قبل شركة تاكاتا اليابانية ، والمستخدمة في أكثر من 19 شركة لصناعة السيارات ، وتم تركيب هذه الوسائد المعيبة في عشرات الملايين من السيارات المنتجة من 2002 واختي 2015 ولايزال تحديث قائمة الاستدعاء لهذا الخلل مستمر إلي اليوم نظرا لكمية المركبات المشمولة.

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أحدث التعليقات

تصدقون ماكنا نعرف
تحكم والله البعر
اوكي طيب ومايخالف
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..
خالد
أن تكون الاستمارة سارية !! يعني لازم عمل فحص دوري و تأمين علشان استلم الاستمارة الجديدة , أنا وديت سيارتي لتشليح علشان افتك منها و أنت تطلب مني اصلح سيارتي و اخليها مثل الجديدة علشان اوديها التشليح !! والله شيئ غريب

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