بالفيديو.. "الخثلان" يوضح مدى مشروعية التعوذ عند التثاؤب

الرياض (صدى):
أوضح الدكتور سعد الخثلان الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية حكم قول " أعوذ بالله من الشيطان الرجيم " عند التثاؤب ومدى مشروعيته أو وجوبه .
وقال " الخثلان " في فيديو له على برنامج " منارات الهدى " أنه لم يثبت ولم يرد في هذا شئ عن النبي "صلى الله عليه وسلم " والأقرب أنه لم يُشرع التعوذ عند التثاؤب .
وأضاف " الخثلان " أن من فعله لا يُنكر عليه لأنه قد قال به بعض أهل العلم وربما أخذه من قول النبي " صلى الله عليه وسلم " : " التثاؤب من الشيطان " ، لكن الأقرب للسنة عدم التعوذ عند التثاؤب .