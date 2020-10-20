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بالفيديو.. "الخثلان" يوضح مدى مشروعية التعوذ عند التثاؤب

Time منذ 58 دقيقة
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بالفيديو.. "الخثلان" يوضح مدى مشروعية التعوذ عند التثاؤب

الرياض (صدى):
أوضح الدكتور سعد الخثلان الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية حكم قول " أعوذ بالله من الشيطان الرجيم " عند التثاؤب ومدى مشروعيته أو وجوبه .

وقال " الخثلان " في فيديو له على برنامج " منارات الهدى " أنه لم يثبت ولم يرد في هذا شئ عن النبي "صلى الله عليه وسلم " والأقرب أنه لم يُشرع التعوذ عند التثاؤب .

وأضاف " الخثلان " أن من فعله لا يُنكر عليه لأنه قد قال به بعض أهل العلم وربما أخذه من قول النبي " صلى الله عليه وسلم " : " التثاؤب من الشيطان " ، لكن الأقرب للسنة عدم التعوذ عند التثاؤب .

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أحدث التعليقات

تصدقون ماكنا نعرف
تحكم والله البعر
اوكي طيب ومايخالف
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..
خالد
أن تكون الاستمارة سارية !! يعني لازم عمل فحص دوري و تأمين علشان استلم الاستمارة الجديدة , أنا وديت سيارتي لتشليح علشان افتك منها و أنت تطلب مني اصلح سيارتي و اخليها مثل الجديدة علشان اوديها التشليح !! والله شيئ غريب

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