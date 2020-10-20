عاملات منزليات تتعرضن للإستغلال والإيذاء الجسدي بقطر

ماجد القزيز (صدى):
تواصل قطر سياستها الغريبة ضد العمال الأجانب على الرغم من التنديدات الدولية والوعود الزائفة بإصلاح أوضاع العمال الأجانب .
وكشفت منظمة العفو الدولية من خلال دراسة لها أن 85 % من العاملات المنزليات في قطر تعانين من أوضاع غير إنسانية حيث يُفرض عليهن العمل 14 ساعة متواصلة ، فضلاً عن الإيذاء الجسدي والمعنوي والإستغلال ، وتأخير الرواتب .
وأكدن أنها أحياناً لا يحصلن على رواتبهن مطلقاً ، بجانب حيازة أوراقهن وجواز سفرهن وحرمانهن من زيارة الأهل ، وتعرضهن لإهانات .
وكانت قطر قد أعلنت مؤخراً عن خطة لإصلاع أوضاع العاملين الأجانب إرضاءً للرأي العام الدولي لكنها لم تنفذ منها حتى الآن إجراءات معتبرة .