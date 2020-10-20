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عاملات منزليات تتعرضن للإستغلال والإيذاء الجسدي بقطر

Time منذ ساعة
Views 1602
عاملات منزليات تتعرضن للإستغلال والإيذاء الجسدي بقطر

ماجد القزيز (صدى):
تواصل قطر سياستها الغريبة ضد العمال الأجانب على الرغم من التنديدات الدولية والوعود الزائفة بإصلاح أوضاع العمال الأجانب .

وكشفت منظمة العفو الدولية من خلال دراسة لها أن 85 % من العاملات المنزليات في قطر تعانين من أوضاع غير إنسانية حيث يُفرض عليهن العمل 14 ساعة متواصلة ، فضلاً عن الإيذاء الجسدي والمعنوي والإستغلال ، وتأخير الرواتب .

وأكدن أنها أحياناً لا يحصلن على رواتبهن مطلقاً ، بجانب حيازة أوراقهن وجواز سفرهن وحرمانهن من زيارة الأهل ، وتعرضهن لإهانات .

وكانت قطر قد أعلنت مؤخراً عن خطة لإصلاع أوضاع العاملين الأجانب إرضاءً للرأي العام الدولي لكنها لم تنفذ منها حتى الآن إجراءات معتبرة .

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أحدث التعليقات

تصدقون ماكنا نعرف
تحكم والله البعر
اوكي طيب ومايخالف
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..
خالد
أن تكون الاستمارة سارية !! يعني لازم عمل فحص دوري و تأمين علشان استلم الاستمارة الجديدة , أنا وديت سيارتي لتشليح علشان افتك منها و أنت تطلب مني اصلح سيارتي و اخليها مثل الجديدة علشان اوديها التشليح !! والله شيئ غريب

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