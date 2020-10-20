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الغذاء والدواء تنصح هذه الفئات بإجراء فحص هشاسة العظام

Time منذ ساعة
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الغذاء والدواء تنصح هذه الفئات بإجراء فحص هشاسة العظام

الرياض (صدى):
قالت هيئة الغذاء والدواء أن نقص الفيتامينات في الجسم يعد من مسببات الإصابة بهشاشة العظام ، مشيرة إلى ضرورة إجراء الفحوصات باستمرار .

وأوضحت الهيئة عبر انفوجرافيك نشرته في حسابها بتويتر أن هشاشة العظام تؤدي إلى سهولة حدوث كسور ويسمي المرض الصامت لعدم وضوح أعراضه مبكرا .

ونصحت الهيئة ثلاثة فئات بإجراء فحص هشاشة العظام وهم "النساء اللاتي تجاوزت اعمارهن 65 عاما ، والرجال الذين تجاوزت أعمارهم 70عاما ، والأشخاص الذين لديهم تاريخ عائلي بمرض هشاشة العظام، والانقطاع المبكر للدورة الشهرية قبل عمر 45عاما " .

وأكدت أن نقص الكالسيوم وفيتامين د من الأسباب الرئيسية للإصابة بهشاشة العظام ، مبينة أن الفحص يتم عن طريق استخدام جهازdexa الذي يستخدم أشعة سينية منخفضة الطاقة، ويستغرق الفحص بين 10_20 دقيقة

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أحدث التعليقات

تصدقون ماكنا نعرف
تحكم والله البعر
اوكي طيب ومايخالف
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..
ططططططططططططططيب

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