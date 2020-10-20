الغذاء والدواء تنصح هذه الفئات بإجراء فحص هشاسة العظام

الرياض (صدى):
قالت هيئة الغذاء والدواء أن نقص الفيتامينات في الجسم يعد من مسببات الإصابة بهشاشة العظام ، مشيرة إلى ضرورة إجراء الفحوصات باستمرار .
وأوضحت الهيئة عبر انفوجرافيك نشرته في حسابها بتويتر أن هشاشة العظام تؤدي إلى سهولة حدوث كسور ويسمي المرض الصامت لعدم وضوح أعراضه مبكرا .
ونصحت الهيئة ثلاثة فئات بإجراء فحص هشاشة العظام وهم "النساء اللاتي تجاوزت اعمارهن 65 عاما ، والرجال الذين تجاوزت أعمارهم 70عاما ، والأشخاص الذين لديهم تاريخ عائلي بمرض هشاشة العظام، والانقطاع المبكر للدورة الشهرية قبل عمر 45عاما " .
وأكدت أن نقص الكالسيوم وفيتامين د من الأسباب الرئيسية للإصابة بهشاشة العظام ، مبينة أن الفحص يتم عن طريق استخدام جهازdexa الذي يستخدم أشعة سينية منخفضة الطاقة، ويستغرق الفحص بين 10_20 دقيقة