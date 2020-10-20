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الموقف القانوني لبيع الأراضي بدون صكوك ومدى صحة العقد

Time منذ 34 دقيقة
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الموقف القانوني لبيع الأراضي بدون صكوك ومدى صحة العقد

الرياض (صدى):
أثارت قضية عدم التوثيق النظامي للأراضي " الصك" الجدل مع انتشار تلك الحالات والتساؤل حول مدى صحة عقد البيع لأرض ليس لها صك وما إذا كانت ملكية المشتري سارية عليه .

ووفقاً للنظام ، فإن عدم وجود الصك لا يعني عدم الملك لأن الصك توثيق للملك وليس منشأ له ، كما أن النظام أقر بوجود أملاك لا صكوك لها وأجاز سماع الدعاوى والبيانات عليها والحكم فيها .

أما الأمر الملكي الصادر في 25 / 3 / 1441 هـ والذي ينص على أنه " تعد ملكاً للدولة جميع الأراضي المنفكة عن الملكية الخاصة الثابتة بصك الملكية " ، لا يسري إلا بعد تاريخ صدوره ، إذ ن الأنظمة لا تسري بأثر رجعي إلا إذا نصت على ذلك ، وهذا الأمر لم ينص على ذلك .

وعليه ، فكل مبايعة قبل الأمر لا تصح أن يضاف فيها الملك للدولة ، ويحق لمن هي تحت يده أن يدعي بها أمام القضاء .

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أحدث التعليقات

عامر
الدوام مافيه مشكله المشكله في الأجنبي لصار يفصل ويوظف ويتحكم فينا بكيفه
زاير
تعود الحكام العرب عند توليه الحكم في اول يوم علي تغير وتعديل الدستور الذي اقسم علي الحفاظ وعليه و العمل به و استمراره .
مروان كويس لكن متهور ماتوقع ينفع للاهلي
الله يقويهم وينصرهم امين
والله مصخوها الدكاتره يلطعونك سااعاات وبعدين يدخلون جماعتهم او اصحابهم قبلك

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