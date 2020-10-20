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مصير مباراة إياب الزمالك والرجاء المغربي بعد ظهور 8 إصابات كورونا

Time منذ ساعة
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مصير مباراة إياب الزمالك والرجاء المغربي بعد ظهور 8 إصابات كورونا

وكالات (صدى):
حسم مسؤول رياضي بالإتحاد الإفريقي لكرة القدم الجدل حول إقامة مباراة الإياب بين الزمالك المصري والرجاء المغربي بدوري أبطال إفريقيا بعد إصابة 8 لاعبين بالفريق المغربي بكورونا .

وأكد أنه لن يتم تأجيل المبارة وستقام في موعدها بالقاهرة يوم السبت المقبل في تمام العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة .

وأضاف في تصريحات له ، أنه لا توجد لائحة تنص على التأجيل بسبب إصابات كورونا وأنه متأكد أن الاتحاد الإفريقي سيرفض طلب الرجاء المغربي بالتأجيل أسبوع لأنه لا يضمن بعدها عدم ظهور إصابات جديدة .

وكان الزمالك المصري قد فاز على الرجاء المغربي بهدف نظيف يوم الأحد الماضي في مباراة الذهاب بالمغرب .

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تصدقون ماكنا نعرف
تحكم والله البعر
اوكي طيب ومايخالف
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..
ططططططططططططططيب

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