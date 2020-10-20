‏الصحة العالمية: المملكة طبقت إجراءات قوية لاستئناف العمرة

الرياض (صدى):
أكدت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، أن المملكة طبقت إجراءات قوية لاستئناف العمرة، كما أعربت عن امتنانها لمبادرة المملكة بتسريع توفير أدوات مكافحة فيروس كورونا المستجد COVID19.
وكانت قد بدأت المرحلة الثانية من العودة التدريجية لأداء العمرة والزيارة، قبل يومين؛ حيث شرعت وزارة الحج والعمرة بالتعاون مع الجهات المعنية في استقبال المعتمرين من المواطنين والمقيمين من داخل المملكة.
وتشهد المرحلة الثانية الحصول على أربعة أنواع من التصاريح وهي أداء مناسك العمرة والصلاة في الروضة الشريفة وفي المسجد النبوي والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك تنفيذًا للتوجيهات الكريمة بالسماح لأداء العمرة والزيارة تدريجيًا وفق أربع مراحل، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية الصحية اللازمة، واستجابة لتطلّع كثير من المسلمين في الداخل والخارج لأداء مناسك العمرة والزيارة.