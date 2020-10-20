الأعداد السابقة للصحيفة

‏الصحة العالمية: المملكة طبقت إجراءات قوية لاستئناف العمرة

Time منذ 46 دقيقة
Views 1484
‏الصحة العالمية: المملكة طبقت إجراءات قوية لاستئناف العمرة

الرياض (صدى):
أكدت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، أن المملكة طبقت إجراءات قوية لاستئناف العمرة، كما أعربت عن امتنانها لمبادرة المملكة بتسريع توفير أدوات مكافحة فيروس كورونا المستجد COVID19.

وكانت قد بدأت المرحلة الثانية من العودة التدريجية لأداء العمرة والزيارة، قبل يومين؛ حيث شرعت وزارة الحج والعمرة بالتعاون مع الجهات المعنية في استقبال المعتمرين من المواطنين والمقيمين من داخل المملكة.

وتشهد المرحلة الثانية الحصول على أربعة أنواع من التصاريح وهي أداء مناسك العمرة والصلاة في الروضة الشريفة وفي المسجد النبوي والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك تنفيذًا للتوجيهات الكريمة بالسماح لأداء العمرة والزيارة تدريجيًا وفق أربع مراحل، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية الصحية اللازمة، واستجابة لتطلّع كثير من المسلمين في الداخل والخارج لأداء مناسك العمرة والزيارة.

Time واتساب

أحدث التعليقات

عامر
الدوام مافيه مشكله المشكله في الأجنبي لصار يفصل ويوظف ويتحكم فينا بكيفه
زاير
تعود الحكام العرب عند توليه الحكم في اول يوم علي تغير وتعديل الدستور الذي اقسم علي الحفاظ وعليه و العمل به و استمراره .
مروان كويس لكن متهور ماتوقع ينفع للاهلي
الله يقويهم وينصرهم امين
والله مصخوها الدكاتره يلطعونك سااعاات وبعدين يدخلون جماعتهم او اصحابهم قبلك

أخر الأخبار

رانيا يوسف توضح حقيقة حمل أمها للجنسية السودانية
رانيا يوسف توضح حقيقة حمل أمها للجنسية السودانية
Time منذ 15 دقيقة Views 1012
بالصور.. ضبط مخالفين لنظام الصيد البحري في جدة
بالصور.. ضبط مخالفين لنظام الصيد البحري في جدة
Time منذ 22 دقيقة Views 1357
طفل عبقري بالابتدائية يحصل على المركز الثاني عالميا في مسابقة للرياضيات
طفل عبقري بالابتدائية يحصل على المركز الثاني عالميا في مسابقة للرياضيات
Time منذ 26 دقيقة Views 1509
الموقف القانوني لبيع الأراضي بدون صكوك ومدى صحة العقد
الموقف القانوني لبيع الأراضي بدون صكوك ومدى صحة العقد
Time منذ 34 دقيقة Views 1922
تعديلات جديدة لزيادة قوة سيارة لكزس LC500
تعديلات جديدة لزيادة قوة سيارة لكزس LC500
Time منذ 38 دقيقة Views 1274
‏الصحة العالمية: المملكة طبقت إجراءات قوية لاستئناف العمرة
‏الصحة العالمية: المملكة طبقت إجراءات قوية لاستئناف العمرة
Time منذ 46 دقيقة Views 1484
الخدمات الطبية للقوات المسلحة تعلن عن 120 وظيفة شاغرة
الخدمات الطبية للقوات المسلحة تعلن عن 120 وظيفة شاغرة
Time منذ 54 دقيقة Views 1850
عيب فني خطير في إحدى ساعات أبل الذكية
عيب فني خطير في إحدى ساعات أبل الذكية
Time منذ ساعة Views 1549
بالفيديو.. "آل الشيخ" في أحدث ظهور له في نيويورك
بالفيديو.. "آل الشيخ" في أحدث ظهور له في نيويورك
Time منذ ساعة Views 2531
بالصور.. مطرب شهير يضرب عارضة أزياء بعنف خلال لايف فيسبوك
بالصور.. مطرب شهير يضرب عارضة أزياء بعنف خلال لايف فيسبوك
Time منذ ساعة Views 938