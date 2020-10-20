طفل عبقري بالابتدائية يحصل على المركز الثاني عالميا في مسابقة للرياضيات

نايف السالم (صدى):
تمكن الطالب مصعب سعود فالح الجش المطيري، من الحصول على المركز الثاني، وحصل على الميدالية الفضية على مستوى العالم، في مسابقة "ماثلتيكس" للرياضيات.
واحتفي رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر " بالطالب المتفوق، ووصفوه بـ "البطل"، وأكدوا أنه نموذج مشرف للسعوديين.
ودشن نشطاء موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج تحت عنوان الثاني عالميا مصعب، وانهالت خلاله الدعوات بالتوفيق والاستمرار في النجاح.
وعلق مغرد على الوسم قائلا: "هذا الشبل حصل على الثاني في مسابقة الرياضيات على مستوى العالم..مصعب المطيري علم إعلامنا.. انت فخر وطن ومستقبل أمه".
وقال مغرد آخر : "بإذن الله يامصعب نراك مستقبلاً صاحب نظرية في العلوم تسجل بإسمك تشرف العرب جميعاً" ٠
تابع مغرد: " الله يزيده علماً ويبارك في عمره، هذه الانجازات يفتخر بها كل أبناء الوطن ".
يذكر أن الطالب مصعب سعود فالح الجش المطيري يدرس في ابتدائية المدارس المتقدمة الأهلية بالراض بحي العقيق.