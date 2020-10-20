عيب فني خطير في إحدى ساعات أبل الذكية

وكالات (صدى):
تقدم بعض مستخدمي أحد منتجات "أبل" الحديثة، بشكوى من عيب فني خطير ظهر في ساعات "أبل ووتش إس إي" الذكية في كوريا الجنوبية؛ حيث اشتكوا من حرارة زائدة بصورة مبالغ فيها في منتجاتهم.
وأبلغ 6 من مُلاك ساعات "أبل ووتش إس إي" من مشكلات في ارتفاع درجات حرارة ساعاتهم بصورة مبالغ فيها، فيما قد يعود ذلك إلى الشواحن أو البطاريات، المستخدمة بها تلك الساعات، خاصة أنها خرجت من المصدر نفسه تقريبا، ما يرجّح وجود عيوب تقنية فيها.
وفي السياق نفسه، رصد المشتكون أيضاً ظهور علامة صفراء على شاشة الساعات الذكية في وقت ارتفاع درجات الحرارة تلك، بينما لم تقدم "أبل" حتى الآن تفسيراً على ظهور هذا العيب الخطير، حتى الآن.